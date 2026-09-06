Renovierung mit Herzblut
Gasthof zum Stern ist Geschichte: Warum das Fotomotiv plötzlich erstrahlt
Der Gasthof Stern hat sowohl die Bezeichnung „Gasthof zum Stern“ als auch den braunen Grundton auf der neuen, in weiß erstrahlenden und frisch renovierten Fassade abgelegt.
© Parth
Der „Stern“ in Oetz ist eine Marke für sich. Zumindest im Oberland bedarf es keiner weiteren Erklärung, da das Gebäude zu den meistfotografierten Motiven des Ötztals zählt. Besitzer Georg Amprosi hat sich jüngst zu einem drastischen Schritt entschlossen.
Kommentare