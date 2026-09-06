Haie schlugen deutschen Zweitligisten: „Die Lernkurve geht in die richtige Richtung“
Die Innsbrucker Haie blickten mit gemischten Gefühlen auf den 5:4-Testspiel-Heimsieg gegen die Eisbären aus Regensburg nach Penaltyschießen zurück. „Die Scheibe ist ein-, zweimal unglücklich gegen uns gehüpft, die ein oder andere Strafe, auch meine, hätten wir uns sparen müssen“, erklärte Philipp Lindner selbstkritisch. Dabei ebnete der Heimkehrer mit einem Treffer in der regulären Spielzeit und dem entscheidenden Tor im Penaltyschießen den Weg zum Sieg. „Die Vorbereitung ist immer schwer einzuschätzen, aber ich finde die Lernkurve geht in die richtige Richtung. Und gegen Regensburg hat sich auch unsere vierte Linie bewiesen“, lobte Lindner Lorenz Klingler und Co. Am Sonntag (17 Uhr) steigt bei den Ravensburg Towers das vorletzte Testspiel.
Makellose Testspiel-Bilanz beim EC Kitzbühel
Kitzbühels Eishockey-Adler blieben am Wochenende in Vorbereitung auf die Alps Hockey League auch im dritten und vierten Testspiel ungeschlagen. Beim 2:1-Sieg beim Bayern-Club EC Petting erzielte das Tiroler Eishockey-Urgestein Alexander Höller am Freitag sein erstes Tor für die Adler. Am Samstag schlug man dann auch noch die Erding Gladiators mit 4:2.
Kommentare