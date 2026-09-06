Rennradfahrer in Pettnau von Auto angefahren: Polizei sucht silbergraues Auto

Ein unbekannter Pkw-Lenker fuhr auf das Hinterrad eines Schweizers auf. Dieser stürzte und wurde verletzt. Das flüchtige Auto wird nun gesucht.

Ein 47-jähriger Rennradfahrer ist am Samstagabend auf der Tiroler Straße (B171) in Pettnau von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Der Schweizer war gemeinsam mit einem 38-jährigen Landsmann mit dem Rad in Richtung Innsbruck unterwegs, als es gegen 21.40 Uhr zu dem Unfall kam. Laut Exekutive wurde der 47-Jährige von einem hinter ihm fahrenden Auto am Hinterrad touchiert und kam dadurch zu Sturz. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik gebracht.

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