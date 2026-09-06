Rennradfahrer in Pettnau von Auto angefahren: Polizei sucht silbergraues Auto
Ein unbekannter Pkw-Lenker fuhr auf das Hinterrad eines Schweizers auf. Dieser stürzte und wurde verletzt. Das flüchtige Auto wird nun gesucht.
Ein 47-jähriger Rennradfahrer ist am Samstagabend auf der Tiroler Straße (B171) in Pettnau von einem Auto angefahren und verletzt worden.
Der Schweizer war gemeinsam mit einem 38-jährigen Landsmann mit dem Rad in Richtung Innsbruck unterwegs, als es gegen 21.40 Uhr zu dem Unfall kam. Laut Exekutive wurde der 47-Jährige von einem hinter ihm fahrenden Auto am Hinterrad touchiert und kam dadurch zu Sturz. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Silbergrauer Pkw gesucht
Der unbekannte Autolenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Pkw, vermutlich einen Kia Ceed, gehandelt haben. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Telfs unter der Telefonnummer 059133/7126 100 entgegengenommen. (TT.com)