In Windeln zum Bahnhof: Kleine Ausreißer wollten in Deutschland „Schuhe kaufen“

In Decken gehüllt und nur mit Windeln an – so haben sich zwei Kleinkinder früh am Morgen auf den Weg zum Bahnhof Rülzheim in Rheinland-Pfalz gemacht. Dort bemerkten Passanten die beiden zwei und drei Jahre alten Kinder und verständigten die Polizei. Nach ersten Ermittlungen hätten sie am Samstagmorgen unbemerkt die Wohnung verlassen, während die Eltern geschlafen hätten, teilte die Polizei mit. Befragt nach ihrem Ziel gaben die kleinen Ausreißer an, sie wollten „neue Schuhe kaufen“.