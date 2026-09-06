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Drei Hubschrauber vor Ort
Großeinsatz ausgelöst: Zweier-Seilschaft stürzte am Olperer in Gletscherspalte
Ein Polizeihubschrauber brachte die Bergretter zum Einsatzort am Hintertuxer Gletscher.
© zoom.tirol
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