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Beide schwer verletzt
Zwei Bergsteiger stürzten am Olperer 50 Meter in Gletscherspalte ab
Mit Hubschrauber und Pistengeräten wurden die Einsatzkräfte auf den Hintertuxer Gletscher gebracht.
© zoom.tirol
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