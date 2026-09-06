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Glück im Unglück
130-Meter-Absturz endete glimpflich: Deutscher bei Alpinunfall auf Berliner Höhenweg verletzt
Bergretter wurden vom Notarzthubschrauber zur Unfallstelle geflogen.
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