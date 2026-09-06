Alpinunfall in Mayrhofen
Bergsteiger stürzte am Berliner Höhenweg rund 150 Meter ab
Bergretter wurden vom Notarzthubschrauber zur Unfallstelle geflogen.
© zoom.tirol
Ein Bergsteiger ist am Sonntagvormittag auf dem Berliner Höhenweg in Mayrhofen schwer verunglückt. Der Mann stürzte laut ersten Informationen gegen 8.15 Uhr im Bereich Popbergnieder rund 150 bis 200 Meter über steiles Gelände ab.
Bergretter aus Mayrhofen wurden mit dem Notarzthubschrauber zur Unfallstelle geflogen und versorgten den Verunglückten gemeinsam mit dem Notarzt.
Anschließend wurde der schwerst verletzte Alpinist mit dem Notarzthubschrauber Martin 7 ins Krankenhaus Hall in Tirol geflogen. Zur Identität des Mannes sowie zur Ursache des Absturzes lagen vorerst keine weiteren Informationen vor. (TT.com)