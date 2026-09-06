Bergsteiger stürzte am Berliner Höhenweg rund 150 Meter ab

Ein Bergsteiger ist am Sonntagvormittag auf dem Berliner Höhenweg in Mayrhofen schwer verunglückt. Der Mann stürzte laut ersten Informationen gegen 8.15 Uhr im Bereich Popbergnieder rund 150 bis 200 Meter über steiles Gelände ab.

Bergretter aus Mayrhofen wurden mit dem Notarzthubschrauber zur Unfallstelle geflogen und versorgten den Verunglückten gemeinsam mit dem Notarzt.