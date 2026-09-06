Analyse vor Sommergespräch

Oppositionsführer in Wartestellung: Die FPÖ und ihre bequeme Position

© HELMUT FOHRINGER
Carmen Baumgartner-Pötz

Von Carmen Baumgartner-Pötz

Bis auf kleine Ausreißer war es ein guter Sommer für die FPÖ. Und dafür musste sie nicht einmal viel selbst beitragen.

Kommentare

0