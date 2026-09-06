Promi-Nachwuchs

Hollywood-Star Natalie Portman ist zum dritten Mal Mama geworden

Schauspielerin Natalie Portman hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht – und das bereits letzten Monat, wie erst jetzt bekannt wurde.

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