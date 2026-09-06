Jüngster Patient mit Lebertumor
Riesiger Tumor: Wie Baby Jakob mit nur vier Tagen an der Innsbrucker Klinik gerettet wurde
Sandra Marinelli mit ihrem Baby Jakob: Zwischen seiner Geburt und diesem Bild liegen wenige Wochen, einige Sorgen, Spekulationen und Operationen.
© Sandra Marinelli
Aus Sandra Marinellis schönstem Moment wurde binnen Sekunden ein Albtraum: Ihr neugeborener Sohn hatte einen Tumor, so schwer wie ein Siebtel seines Körpers. In Innsbruck bekam das Baby ein gesundes Leben.
Kommentare