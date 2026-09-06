„Liebe & Leben“: Wir suchen die schönsten Liebesgeschichten Tirols

„Love is all you need“ sangen schon die Beatles. Sehen Sie das auch so? Wo haben Sie Ihre Partnerin oder Ihren Partner kennengelernt? War es die Schulliebe, ein Urlaubsflirt oder eine Freundschaft, die zur großen Lebensliebe wurde?

Für unsere Kolumne „Liebe & Leben“ suchen wir inspirierende, romantische und einzigartige Erzählungen darüber, wie Sie und Ihre Partnerin oder Ihr Partner sich kennengelernt haben.

Was hat Sie zusammengeführt? Welche Momente haben Ihre Beziehung geprägt? Oder was macht Ihre Liebe heute noch so besonders? Wir freuen uns auf romantische Geschichten aus ganz Tirol.

So machen Sie mit:

Erzählen Sie uns Ihre Kennenlerngeschichte in unserem Formular (maximal 1500 Zeichen inklusive Leerzeichen). Laden Sie dazu ein Foto von sich und Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner hoch – ein Bild, das Ihre Verbindung zeigt und Ihre Geschichte lebendig macht.

Wir freuen uns darauf, Ihre Liebesgeschichte zu lesen und sie in unserer Kolumne „Liebe & Leben“ zu veröffentlichen. Lassen Sie uns gemeinsam die Vielfalt und Schönheit der Liebe feiern.