Radweg wird weiter gebaut: Teile der Aldranser Straße eine Woche lang gesperrt

Damit bald RadfahrerInnen auf einer neuen Spur die Aldranser Straße entlang radeln können, muss ein Teilabschnitt für die Bauarbeiten ab Montag komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird über die wieder offene Ellbögner Straße umgeleitet.

Der Radweg entlang der Aldranser Straße (L 32) nimmt weiter Gestalt an. Bis dort aber Rad- und AutofahrerInnen auf dem neuen Weg nebeneinander fahren können, muss ein Teil der Straße fast eine Woche lang für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Von Montag, dem 7. September 7 Uhr bis Samstag, dem 12. September 20 Uhr ist im Zuge der Arbeiten der Teilabschnitt zwischen Kreisverkehr Innsbruck Mitte und Schloss Ambras nicht befahrbar. Der Verkehr wird über die Ellbögener Straße durch Ampass (L 38) und die Mittelgebirgsstraße durch Vill (L 9) umgeleitet.

Durch die Sperre können die Haltestellen Tivoli Stadion, Schloss Ambras und Felseneck (Aldrans) nicht von den Linien M und 540 bedient werden – diese werden ebenfalls über Ampass umgeleitet. Alle Informationen dazu finden sich auf der Webseite der IVB. Nachdem die Arbeiten beendet sind, wird erst wieder nächstes Jahr am Radweg weitergebaut.