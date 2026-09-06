Auftaktsieg war Schritt in Richtung Finale: Inzinger Ringer legten vor

Titelverteidiger RSC Inzing hielt dem Druck stand und startete trotz Personalsorgen mit Erfolg in die Ringer-Bundesliga. Hötting/Hatting hatte bei der Niederlage einen unglücklichen Einstand: Ein Legionär war auf der Waage um 30 Gramm zu schwer.

Bei den meisterlichen Ringern des RSC Inzing war am Sonntag ordentlich Durchatmen angesagt: Den Bundesliga-Auftakt hatte der Titelverteidiger am Samstag beim KSK Klaus hauchdünn mit 22:21 für sich entschieden. Der Vorarlberger Traditionsclub möchte anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums unbedingt ins Finale vorstoßen und dem Serien-Duell zwischen Inzing und Wals (fünfmal in Folge) damit ein Ende setzen. Den ersten Versuch wehrte Inzing vor vollem Haus (850 Fans) in der West-Gruppe erfolgreich ab.

„Unser Sieg war alles andere als selbstverständlich, auch wegen unserer Verletzungssorgen. Aber wir sind in den letzten Jahren gereift und druckerprobt“, erzählt Inzing-Obmann Daniel Posch. Kurzfristig musste man auf Jakob Saurwein und Timon Haslwanter verzichten. Andere, wie Schwergewicht Daniel Gastl, sprangen in die Bresche. Der EM-Bronzemedaillengewinner von 2022 musste neben seiner Paradedisziplin griechisch-römisch auch im Freistil ran – und der 33-Jährige gewann beide Kämpfe.

Die volle Punktezahl holten indes die Legionäre Manvel Khndzrtsyan und Yuri Karapetyan sowie die Lokalmatadoren Aker Schmid und Michael Wagner. Beeindruckend: Wagner zwang den Georgier Klaus-Legionär Andro Margishvili mit 11:0 in die Knie. Am kommenden Samstag kommt es zum Rückkampf in Inzing. Mit einem weiteren Sieg würde Inzing einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg setzen. Und auch der Weg ins Finale wäre geebnet. Denn mit einem Gruppensieg würde man wohl Wals (logischer Sieger in Ost-Gruppe) im Halbfinale ausweichen.

Hötting/Hatting verlor in Hörbranz 20:36. Stark: Stefan Gastl, eine Größe im Ranggeln, holte für den Tiroler Underdog sowohl im griechisch-römischen Stil als auch im Freistil die vollen vier Punkte. Für die Tiroler ärgerlich: Legionär Abolfazl Khorrami gewann wie erwartet seinen Freistil-Kampf deutlich, die Siegpunkte landeten aber auf dem Konto von Hörbranz. Der Grund: Khorrami war auf der Waage 30 Gramm zu schwerer, als es die Gewichtsklasse bis 88 Kilogramm erlaubte. „Das soll natürlich nicht passieren“, war Hötting/Hatting-Obmann Franz Pitschmann bedient.