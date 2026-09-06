Vergabe zu hochschwellig
Kritik an Wohnungsvergabe der Stadt Innsbruck: „Die reiben einen wirklich auf“
Die Nachfrage nach Stadtwohnungen ist entsprechend hoch. Gerade deshalb wird das Vergabeverfahren zum entscheidenden Filter.
© Rita Falk
Stadtwohnungen sollen leistbaren Wohnraum für Menschen schaffen, die ihn dringend benötigen. Doch ausgerechnet das Vergabeverfahren kann zur zusätzlichen Hürde werden. Bei der Antragstellung können kleinste Formalität dazu führen, dass das Ticket wieder geschlossen wird.
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