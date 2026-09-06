Sieg mit Streckenrekord

Erst Lienz, jetzt Kitzbühel: Sautener Rad-Ass Brugger darf träumen

Kitz-Sieger Miguel Brugger - als es auf das Horn ging, war der Sautener zur Stelle.
© Floobe Medienproduktion
Florian Madl

Von Florian Madl

Der Sautener Miguel Brugger dominiert heuer die Radmarathon-Szene: Nach dem Sieg beim SuperGiroDolomiti und Platz 3 vergangene Woche beim Ötztaler Radmarathon ließ der 24-Jährige beim Kitzbüheler Radmarathon gestern Streckenrekord und Sieg folgen. Ein weiterer Karriereschritt könnte folgen.

Kommentare

0