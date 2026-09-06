Autos prallten beim Abbiegen aufeinander: 19-Jährige in Haiming verletzt

Eine 19-Jährige ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Ötztalstraße (B186) in Haiming verletzt worden. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Zams.

Die Österreicherin wollte gegen 14.45 Uhr mit ihrem Auto von der Gemeindestraße „Neu Ambach“ nach links auf die B186 abbiegen. Zur selben Zeit war ein 58-jähriger Deutscher auf der Bundesstraße taleinwärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Autos rechtwinklig aufeinander.