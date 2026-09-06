Autos prallten beim Abbiegen aufeinander: 19-Jährige in Haiming verletzt
Eine 19-Jährige ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Ötztalstraße (B186) in Haiming verletzt worden. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Zams.
Die Österreicherin wollte gegen 14.45 Uhr mit ihrem Auto von der Gemeindestraße „Neu Ambach“ nach links auf die B186 abbiegen. Zur selben Zeit war ein 58-jähriger Deutscher auf der Bundesstraße taleinwärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Autos rechtwinklig aufeinander.
Die 19-Jährige erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades. Der 58-Jährige und seine 59-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Da Flüssigkeit ausgetreten war, reinigte die Feuerwehr Ötztal Bahnhof die Fahrbahn. (TT.com)