Unbekannter fuhr nach Radunfall in Pertisau weiter: Polizei sucht Zeugen

Ein 59-jähriger Radfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Seepromenade in Pertisau verletzt worden. Der Österreicher wollte gegen 15.10 Uhr einen anderen Radfahrer überholen. Dabei kam es laut Polizei zu einer Berührung mit einem bislang unbekannten Radfahrer, der ihm entgegenkam. Der 59-Jährige stürzte und verletzte sich. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus Schwaz.