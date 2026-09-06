Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug

Bei einem Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, erklärten Behördenvertreter und die Polizei auf einer Pressekonferenz. Drei davon befänden sich in einem kritischen Zustand. Der Flughafen wurde nach dem Zwischenfall komplett gesperrt.

Das Flugzeug war am Sonntagnachmittag (Ortszeit) über die Landebahn hinausgeschossen und hatte Feuer gefangen. Nach Angaben der Feuerwehr rammte die Maschine mehrere Fahrzeuge. Zunächst gab es keine genaueren Informationen zu den Todesopfern - damit blieb unklar, ob Besatzungsmitglieder des Flugzeugs oder Menschen am Boden betroffen waren.

Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte auf der Plattform X mit, dass das Flugzeug vom Typ Boeing 767-300 vom Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan auf der Karibikinsel Puerto Rico gestartet war und von der Frachtfluggesellschaft 21 Air für Amazon betrieben wurde. Die US-Luftfahrtbehörde FAA kündigte eine Untersuchung an.

Der Flughafen in Miami stellte vorübergehend den Flugverkehr ein, wie er auf X bekanntgab. US-Verkehrsminister Sean Duffy warnte auf der Kurznachrichtenplattform X vor erheblichen Verspätungen und möglichen Flugausfällen. Die Region in Florida ist bei Touristen sehr beliebt. Später hieß es, dass eine Startbahn geöffnet sei, Passagiere sollten sich aber zugleich bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft informieren. An diesem Wochenende sind wegen eines Feiertags am Montag viele Amerikaner auf Reisen unterwegs. Miami zählt zu den großen Verkehrsflughäfen in den USA.

Die Maschine war im Auftrag des Onlinehändlers Amazon unterwegs gewesen. Eine Amazon-Sprecherin schrieb auf der Plattform X, beim Landeversuch habe es einen Zwischenfall gegeben. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen, um zu verstehen, was genau passiert sei.