Céline Dion vor Konzert-Comeback

Céline Dion tänzelt von einem Fuß auf den anderen, wirft ihren Fans eine Kusshand zu und stimmt mitten auf dem Gehsteig in Paris in den Gesang ihrer Unterstützer ein. Ein breites Lächeln ziert ihr Gesicht, sie gestikuliert leidenschaftlich zum Text der vom Band laufenden Musik. Die spontane Einlage zeigt: Diese Frau kann es nicht erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen. Ihr Konzert-Comeback will sie am Samstag (12.9.) in der ausverkauften Plenitude Arena bei Paris feiern.

Die 58-jährige Dion singt quasi schon ihr Leben lang. Bereits als Kind trat sie in der Bar ihrer Eltern im kleinen kanadischen Örtchen Charlemagne bei Montréal auf. Mit 13 brachte sie ihre erste Single heraus, eroberte später Frankreich und gewann mit 20 Jahren den Eurovision Song Contest für die Schweiz. Sie gilt als der größte frankophone Star überhaupt und ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Generation - mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben und gekrönt mit Oscars, Golden Globes und Grammys. Hits wie "My Heart Will Go On" und "I'm Alive" sind weltbekannt.

Doch nach und nach zwangen Gesundheitsprobleme Dion, die sichtbar Freude an den großen Shows hat, zur Pause. Immer wieder musste sie Auftritte absagen oder verschieben. 2022 gab sie dann bekannt: Sie leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen Autoimmunerkrankung, die mit Muskelversteifung und Krämpfen einhergeht. Mit großer Offenheit erzählte sie von schweren Krämpfen in der Kehle, einem Gefühl, als würde sie erwürgt werden, und Anfällen so stark, dass sie sich dabei die Rippen brach. Mit den geliebten Konzert-Tourneen war für den Superstar dann erst einmal Schluss.

Jetzt aber ist Dion zurück. "Ich bin bereit und ich bin natürlich etwas aufgeregt", sagte der Superstar vor wenigen Tagen in Paris. "Es ist wie eine Geschichte, die weitergeht." Und die Freude bei ihren Fans ist immens. Etliche lungern vor ihrem Hotel in der Pariser Innenstadt, um einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen. Sie vergleichen sie mit einer Königin, gar dem Messias, wie aus Zitaten hervorgeht. Wünschen ihr viel Kraft und eine gute Erholung.

Schon der Ansturm auf die Tickets war nach der Ankündigung der Konzertreihe nach sechs Jahren Pause so enorm, dass nicht nur im Herbst weitere Shows hinzugefügt wurden, sondern Dion im Frühjahr ein weiteres Mal bei Paris auftreten wird. Medien verlosen letzte Tickets. Mehr als 900.000 Plätze wurden insgesamt verkauft. Das digitale Schlangestehen, nur um dann doch kein Ticket für einen Auftritt der Pop-Ikone zu bekommen, ist unter Musikfans längst zu einer Art spaßiger Referenz geworden.

Doch der Weg zurück auf die große Bühne war harte Arbeit für die dreifache Mutter. Erst kämpfte sie mit Physiotherapie und Medikamenten gegen die Krankheit an. Seit zweieinhalb Jahren nun bereitet sie sich mit Yoga, Krafttraining, Stimmtraining und Tanzen auf ihr Comeback vor, wie ihr Manager John Nelson dem "Parisien" erzählt. "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so entschlossen, so fokussiert auf dieses Ziel ist." Die gute Nachricht ist ihm zufolge: Dions außergewöhnliche Stimme hat die Krankheit nicht beschädigt. Doch der Superstar müsse nun darüber nachdenken, wie sie sie einsetze.

Die große Rückkehr ins Rampenlicht soll Dion in all ihren Facetten zeigen. "Es ist so lange her, ich möchte ihnen etwas bieten, um ihnen zu zeigen, wie sehr ich sie vermisst habe", sagte Dion dem Magazin "Harper's Bazaar" in einem seltenen Interview. Der "Parisien" will erfahren haben, dass die rund zweistündige Show von Willo Perron in Szene gesetzt wird, zugleich intim und spektakulär sein soll, den Fokus aber klar auf Dion legen wird.

Seitdem Dion sich Ende März mit der Konzert-Ankündigung selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht hat, hat sie bereits mehrere neue Singles herausgebracht. Im kommenden Jahr könnte es ein neues Album der Sängerin geben. Wie der "Parisien" schreibt, soll darauf auch ein Lied des belgischen Künstlers Stromae auftauchen, der sich ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne zurückziehen musste.