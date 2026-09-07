Wie geht es weiter?
So wenige Asylwerber wie nie in Tirol: Land macht Unterkünfte dicht
Noch gibt es in Tirol 45 Asylunterkünfte für aktuell 1130 Asylwerber und 858 Ukraine-Vertriebene: Weil die Flüchtlingszahlen aber rückläufig sind, werden laufend welche geschlossen.
© Liebl
Die Asylunterkünfte Roppen und Scharnitz sind ab sofort geschlossen. Wegen sinkender Asylzahlen folgen weitere Schließungen. Aufgaben der Landesflüchtlingsgesellschaft TSD werden neu ausgerichtet. Zukunft ungewiss.
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