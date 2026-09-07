Wie geht es weiter?

So wenige Asylwerber wie nie in Tirol: Land macht Unterkünfte dicht

Noch gibt es in Tirol 45 Asylunterkünfte für aktuell 1130 Asylwerber und 858 Ukraine-Vertriebene: Weil die Flüchtlingszahlen aber rückläufig sind, werden laufend welche geschlossen.
© Liebl
Liane Pircher

Von Liane Pircher

Die Asylunterkünfte Roppen und Scharnitz sind ab sofort geschlossen. Wegen sinkender Asylzahlen folgen weitere Schließungen. Aufgaben der Landesflüchtlingsgesellschaft TSD werden neu ausgerichtet. Zukunft ungewiss.

Kommentare

0