Kuh stand auf Sommerrodelbahn: 65-Jähriger in Mieders verletzt, Enkel blieb unverletzt
Eine Kuh verirrte sich am Samstagnachmittag auf die Sommerrodelbahn in Mieders. Eine Rodel, auf der ein Österreicher und sein vierjähriger Enkel saßen, stieß mit dem Tier zusammen.
Am Samstagnachmittag kam es auf der Sommerrodelbahn in Mieders laut Polizei zu einem „skurrilen Unfall“. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem vierjährigen Enkel auf einer Rodel talwärts, als plötzlich eine Kuh vor ihnen in der Bahn stand. Ein Zusammenstoß ließ sich offensichtlich nicht verhindern.
Nach der Kollision mit dem Tier konnte der Mann noch selbstständig bis zur Talstation abfahren. Dort wurden der Österreicher und sein Enkel von der Rettung und einem Notarzt versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei erlitt der 65-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades, der Bub blieb unverletzt (TT.com)