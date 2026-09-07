Kuh stand auf Sommerrodelbahn: 65-Jähriger in Mieders verletzt, Enkel blieb unverletzt

Eine Kuh verirrte sich am Samstagnachmittag auf die Sommerrodelbahn in Mieders. Eine Rodel, auf der ein Österreicher und sein vierjähriger Enkel saßen, stieß mit dem Tier zusammen.

Am Samstagnachmittag kam es auf der Sommerrodelbahn in Mieders laut Polizei zu einem „skurrilen Unfall“. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem vierjährigen Enkel auf einer Rodel talwärts, als plötzlich eine Kuh vor ihnen in der Bahn stand. Ein Zusammenstoß ließ sich offensichtlich nicht verhindern.