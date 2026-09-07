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Kommentar
Die Realität wäre eine ganz andere
Kommentarvon Gabriele Starck
Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kann auch in Berlin niemand einfach zur Tagesordnung übergehen. Am wenigsten die CDU, die viel Vertrauen verspielt hat.
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