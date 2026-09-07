Kollision auf der Pass-Thurn-Straße: Motorradlenker bei Unfall in Jochberg verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad auf der Pass-Thurn-Straße (B161) bei Jochberg ist am Sonntagmittag ein Mann verletzt worden. Die Bundesstraße war kurzzeitig komplett gesperrt.

Am Sonntag gegen 13 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Auto auf der B161 unterwegs und beabsichtigte bei Jochberg, nach links auf einen dortigen Parkplatz abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad, das von einem 62-jährigen Deutschen gelenkt wurde.