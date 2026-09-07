Unsicherheiten belasten
Neue Bürokratie und Kosten: Handel ist alarmiert, aber sieht „noch kein großes Händlersterben“
„KI verändert im Handel nahezu die gesamte Wertschöpfungskette“, sagt Rainer Will.
© Handelsverband/Palla, Franz Oss
Rainer Will, Geschäftsführer des heimischen Handelsverbands, übt viel Kritik an der neuen EU-Verpackungsverordnung sowie an der ab 1. Oktober geltenden Paketabgabe. Im TT-Interview spricht er über mögliche Preissteigerungen, Konsumflaute und sein neues Buch.
Kommentare