51-jähriger Arbeiter in Stafflach von Zug erfasst: Mann in Klinik eingeliefert

Bei einem Arbeitsunfall in Stafflach ist am späten Sonntagnachmittag ein Mitarbeiter von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden.

Gegen 17.45 Uhr ging am Sonntag ein 51-Jähriger seiner Arbeit im Gleisbereich in Stafflach nach. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Mann dabei von einem Zug erfasst. In der Folge geriet der 51-Jährige unter den angehängten Tiefbettwagen.