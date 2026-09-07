Schwerer Arbeitsunfall
51-jähriger Arbeiter in Stafflach von Zug erfasst: Mann in Klinik eingeliefert
Bei einem Arbeitsunfall in Stafflach ist am späten Sonntagnachmittag ein Mitarbeiter von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden.
Gegen 17.45 Uhr ging am Sonntag ein 51-Jähriger seiner Arbeit im Gleisbereich in Stafflach nach. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Mann dabei von einem Zug erfasst. In der Folge geriet der 51-Jährige unter den angehängten Tiefbettwagen.
Der Arbeiter zog sich bei dem Vorfall laut Polizei einen offenen Knochenbruch sowie schwere Prellungen zu. Nach der Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte und einen Notarzt wurde der verletzte Österreicher in die Unfallambulanz der Innsbrucker Klinik eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird noch untersucht. (TT.com)