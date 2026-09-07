Zusammenstoß zwischen Radfahrern: Zwei Verletzte nach Kollision am Pillersee

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Kitzbühel sind am Sonntagnachmittag zwei Radfahrer verletzt worden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Gegen 16.20 Uhr kam es am Sonntag bei St. Ulrich am Pillersee zu einer Kollision zwischen einer 58-jährigen Österreicherin und einem 59-jährigen Deutschen. Beide waren mit ihren Fahrrädern unterwegs. Sie stürzten bei dem Zusammenstoß und zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.