Zusammenstoß zwischen Radfahrern: Zwei Verletzte nach Kollision am Pillersee
Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Kitzbühel sind am Sonntagnachmittag zwei Radfahrer verletzt worden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Gegen 16.20 Uhr kam es am Sonntag bei St. Ulrich am Pillersee zu einer Kollision zwischen einer 58-jährigen Österreicherin und einem 59-jährigen Deutschen. Beide waren mit ihren Fahrrädern unterwegs. Sie stürzten bei dem Zusammenstoß und zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Nach der Erstversorgung wurde die Frau vom Notarzthubschrauber „C4“ in das Krankenhaus St. Johann geflogen. Der Mann wurde von der Rettung ebenfalls in das Krankenhaus St. Johann transportiert. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der genau Unfallhergang war vorerst unklar, die Ermittlungen laufen. (TT.com)