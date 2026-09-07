Hilfe für Obdachlose in Innsbruck
In der Herberge fand er Hilfe, jetzt hilft er mit: „Gott sei Dank gibt es Anlaufstellen“
In der Herberge der Innsbrucker Sozialen Dienste haben Obdachlose die Möglichkeit für ein Taschengeld etwa in der Küche, in der Reinigung oder auch bei Gartenarbeiten mitzuhelfen.
© Patrick Steiner
Seit rund 100 Jahren bietet die Herberge der ISD obdachlosen Menschen ein sicheres Dach über dem Kopf. Ein Betroffener hat seine Wohnung verloren, über die Organisation ein neues Zuhause auf Zeit gefunden. Durch seine Mitarbeit in der Küche möchte er der Einrichtung und der Gemeinschaft etwas zurückgeben.
Kommentare