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F1-Heckflügel
Welches große Ziel die Formel 1 trotz der Regel-Änderungen verpasste
Von Platz 19 zum Sieg: Kimi Antonelli ließ die Tifosi jubeln.
© APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Von Daniel Suckert
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