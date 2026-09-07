Die Goldene Schindel 2026: Das Musikvideo wird wieder zum Erlebnis

Die Goldene Schindel lädt ab 19. September erneut dazu ein, die faszinierende Vielfalt des Musikvideos in Tirol zu entdecken.

Über mehrere Wochen verbindet Österreichs Musikvideo-Festival Musik, Film und audiovisuelle Kunst und bringt außergewöhnliche Veranstaltungen an besondere Orte.

Den Auftakt bildet die feierliche Eröffnung am 19. September vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck. Unter musikalischer Begleitung wird eine goldene Schindel vom Dachl herabgelassen. Zu späterer Stunde rundet ein Konzert von Florence Arman in der pmk den Tag ab. Die Eröffnung gibt den Startschuss für ein vielseitiges Rahmenprogramm, das in den darauffolgenden Wochen an verschiedenen Orten in Tirol stattfindet.

Die Singer-Songwriterin Florence Arman tritt in der pmk auf. © Marcella Ruiz Cruz

Ob Screenings, Konzerte, künstlerische Formate oder besondere Begegnungen: Die Goldene Schindel zeigt, wie vielfältig das Zusammenspiel von Musik und bewegten Bildern sein kann. Ein Großteil der Veranstaltungen ist kostenlos zugänglich, sodass Besucher:innen das Festival unkompliziert und ohne Eintritt erleben können.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet das Publikum am 17. Oktober bei der großen Gala. Dort werden die besten eingereichten Musikvideos präsentiert und die Gewinner:innen der einzelnen Kategorien ausgezeichnet.