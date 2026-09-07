Alpenverein wäre Betreiber
Endlich eine Kletterhalle für Osttirol? Der Wunsch ist da, doch die Kohle fehlt
Manuel Mascher ist Obmann der Alpenvereinssektion Lienz. Hier mit Hund Benji im vereinseigenen Kletterraum, der seit 1980 besteht.
© Oblasser
Seit Jahren hoffen Bergbegeisterte und Sportvereine in Osttirol auf eine Kletterhalle. Mehrere Projekte wurden geplant und wieder abgeblasen. Warum in Völs eine Halle aufsperrt, in Wörgl eine zusperrte und Osttirol nicht über den Projektstatus hinauskommt.
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