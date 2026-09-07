Schwere Verletzungen überschatteten Spieltag, Wechselfehler kostet Tabellenführer wohl Sieg

Ist das bitter! Bereits früh in der Saison wütete der Verletzungsteufel auf den Tiroler Fußballplätzen. Ein Wechselfehler kommt einen bislang makellosen Tabellenführer wohl teuer zu stehen. Ein 15-jähriger Keeper lieferte eine Talentprobe ab. Mehr dazu im Unterhaus kompakt: