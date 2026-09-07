Unterhaus kompakt

Schwere Verletzungen überschatteten Spieltag, Wechselfehler kostet Tabellenführer wohl Sieg

Vomps Stefan Mair musste nach dem Abtransport ins Krankenhaus noch in der Nacht operiert werden. Ein Wechselfehler sorgt für Diskussionsstoff.
© FC Vomp, AFP
Michael PipalDaniel Lenninger

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Ist das bitter! Bereits früh in der Saison wütete der Verletzungsteufel auf den Tiroler Fußballplätzen. Ein Wechselfehler kommt einen bislang makellosen Tabellenführer wohl teuer zu stehen. Ein 15-jähriger Keeper lieferte eine Talentprobe ab. Mehr dazu im Unterhaus kompakt:

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