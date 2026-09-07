Wildschönau: Herbst voller Genuss und Natur

Die Wildschönau lädt vom 11. September bis 18. Oktober zum „TAL Herbst“ ein. Besucher erleben traditionelle Veranstaltungen, kulinarische Genüsse und besondere Naturerlebnisse. Eine beliebte Jahreszeit beginnt: Die Wälder färben sich rot und gold, klare Bergluft sorgt für weite Sicht.

Wildschönau – Das Alpen Musik Festival eröffnet den „TAL Herbst“. Es fand bereits am 4. und 5. September statt. Eine „Genuss-Promenade“ lockt am 12. September in den Familienpark Drachental. Dort präsentieren heimische Produzenten regionale Spezialitäten. Live-Musik, Verkostungen und kulinarische Angebote begleiten das Event. Foreign Affair sorgt für die Musik. Eine zweite Promenade findet am 10. Oktober statt. Rat Bat Blue – Acoustic Four treten dann auf. Der Eintritt ist kostenfrei.

Almabtrieb am 19. September

Während des gesamten „TAL Herbstes“ bieten „Kulinarische Drachenspuren“ eine geschmackliche Entdeckungsreise. Viele Gastronomiebetriebe servieren saisonale Spezialitäten. Die Palette reicht von Rübengerichten bis zu Tiroler Klassikern. Auch vegetarische und vegane Gerichte stehen auf der Karte. Regionale Produkte und authentische Rezepte stehen im Mittelpunkt.

Ein Höhepunkt des Herbstes ist der Almabtrieb in Auffach am 19. September. Festlich geschmückte Kühe kehren von den Almen zurück ins Tal. Ein Empfang mit Musik, Bauernmarkt und Handwerksständen erwartet sie. Regionale Schmankerl ergänzen das Fest.

Vielfältiges Herbstprogramm

Zahlreiche weitere Veranstaltungen bereichern den Herbst. Dazu zählen der Almkirchtag auf der Schönangeralm (13. September) und das Weisenbläsertreffen am Schatzberg (20. September). Der Thierbacher Herbsttag (26. September) und ein Almfrühschoppen mit Käsefest (27. September) folgen. Ein Tag der offenen Destillerie beim Steinerhof ist am 9. Oktober. Das Bergbauernmuseum lädt am 15. Oktober zum Markttag. Zudem gibt es Theaterabende im Kultureck und einen Kochkurs im Mount Med Resort.

Die Markbachjochbahn bringt Wanderer bequem ins Wandergebiet. Sie ist bis zum 18. Oktober in Betrieb und in der Wildschönau Premium Card inkludiert. Ein Wanderbus zur Schönangeralm fährt ebenfalls. Geführte Wanderungen bis 10. Oktober laden zur gemeinsamen Entdeckung ein.