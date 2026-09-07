LechLauf hebt ab: Neuer Ultra-Trail und Weltklasseathlet Aaron Durogati am Start

Am 19. September fällt der Startschuss für den LechLauf in Weißenbach. Sieben Bewerbe stehen auf dem Programm, darunter der neue Ultra-Trail über 51 Kilometer und 3157 Höhenmeter – der sportliche Höhepunkt des Events.

Weißenbach – Vom Kinderlauf über flache Strecken entlang des Lechs bis zum hochalpinen Ultra-Trail: Am Samstag, den 19. September 2026, geht der LechLauf in seine vierte Runde. Start und Ziel befinden sich beim Fußballplatz in Weißenbach. Das vielseitige Programm richtet sich an Kinder, Hobbyläufer, Walker, ambitionierte Trailrunner und erfahrene Ausdauersportler.

Neue Herausforderung

Die größte Neuerung des diesjährigen LechLaufs ist der Ultra-Trail über 51 Kilometer und 3157 Höhenmeter. Der Start erfolgt bereits um 5 Uhr morgens. Die anspruchsvolle Strecke führt unter anderem über Rieden, den Schlosskopf, die Burgruine Ehrenberg, den Hahnenkamm, die Gehrenalpe, die Lechaschauer Alm und die Gaichtspitze. Danach geht es an Weißenbach vorbei auf den Orchideensteig und weiter am Lech entlang zur Hängebrücke nach Forchach sowie über das Älpele und den Halander zurück zum Veranstaltungsgelände.

Trails für Einsteiger und Fortgeschrittene

Main-Trail : 24,5 Kilometer | 1633 Höhenmeter. Die abwechslungsreiche Strecke führt vom Fußballplatz über den Orchideensteig, zur Hängebrücke nach Forchach und über mehrere fordernde Anstiege und Trailpassagen zurück nach Weißenbach. Der Bewerb startet um 10 Uhr.

: 24,5 Kilometer | 1633 Höhenmeter. Die abwechslungsreiche Strecke führt vom Fußballplatz über den Orchideensteig, zur Hängebrücke nach Forchach und über mehrere fordernde Anstiege und Trailpassagen zurück nach Weißenbach. Der Bewerb startet um 10 Uhr. Beginner-Trail: 15 Kilometer | 530 Höhenmeter. Erstmals gibt es einen Bewerb speziell für Läuferinnen und Läufer, die in den Trailsport einsteigen möchten. Der Start erfolgt um 10.15 Uhr.

Auf die Ultra-Trailer wartet eine anspruchsvolle Streckenführung. © Rolf Marke

Laufen und Walken am Lech

Hauptlauf : 11 Kilometer | 65 Höhenmeter; gestartet wird um 11.15 Uhr. Die Strecke führt über befestigte Wege und die Hängebrücke bei Forchach und bietet ein entspanntes Lauferlebnis entlang des Lechs.

: 11 Kilometer | 65 Höhenmeter; gestartet wird um 11.15 Uhr. Die Strecke führt über befestigte Wege und die Hängebrücke bei Forchach und bietet ein entspanntes Lauferlebnis entlang des Lechs. Hobbylauf: 6,8 Kilometer | 50 Höhenmeter. Dieser Bewerb eignet sich besonders für Hobbyläufer, Jugendliche, Walker und alle, die den LechLauf in einem gemütlicheren Tempo genießen möchten. Start: 11.30 Uhr.

Nachwuchs ist dabei

Um 10.30 Uhr startet der Kinderlauf. Auf einem rund 1,5 Kilometer langen Geschicklichkeitsparcours warten verschiedene Hindernisse auf die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ergänzt wird der Bewerb durch ein betreutes Kinderprogramm am Veranstaltungsgelände.

Für die Kinder gibt‘s ein buntes Unterhaltungsprogramm. © Patrick Steiner

„Run & Fly“ mit Weltklasseathlet

Ein besonderes Highlight ist das Teamevent „Run & Fly – #eaglegang“. Dabei bilden ein Berg- oder Trailläufer und ein Paragleiter ein Team. Der Läufer bewältigt den Anstieg bis zum Übergabepunkt unterhalb der Schwarzhanskarspitze. Nach dem Abklatschen trägt der Pilot seine komplette Flugausrüstung über die letzten rund 200 Höhenmeter zum Startplatz, hebt mit dem Gleitschirm ab und fliegt zum Veranstaltungsgelände. Nach der Landung läuft er mit dem Schirm bis über die Ziellinie.

Der „Rund & fly“-Bewerb verspricht besondere Spannung. Dabei bilden ein Berg- oder Trailläufer und ein Paragleiter ein Team. © Alois Redolfi

Mit dabei ist auch Aaron Durogati, einer der erfolgreichsten Hike-&-Fly- und Paragleitathleten der Welt. Der Südtiroler gewann 2025 die Red Bull X-Alps und stellte 2026 mit 19.424 aufgestiegenen Höhenmetern innerhalb von 24 Stunden einen neuen Hike-&-Fly-Rekord auf. Beim LechLauf bringt der Ausnahmeathlet internationale Bergsportklasse nach Weißenbach.