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TIROLERIN Award: Fünf Jahre, acht Auszeichnungen und jede Menge Applaus
LH Anton Mattle übergab an Thomas Brandter (Homebase St. Johann) den Award in der Sonderkategorie „Ehrenamt“, Künstlerin Hannah Philomena Scheiber war die Laudatorin für Ronja Forcher (Gewinnerin Kategorie „Zukunft & Female Empowerment“) und in der Kategorie „Baukultur & Traditionelles Handwerk“ bekam der Direktor der Fachschule für Glastechnik & Gestaltung, Helmut Panzenböck, den TIROLERIN-Award von Burghauptmann Reinhold Sahl (v. l.) überreicht.
© Dalia Föger
In der Kaiserlichen Hofburg Innsbruck feierte der TIROLERIN Award sein fünfjähriges Bestehen – und jene Persönlichkeiten, die Tirol mit Mut, Ideen und Engagement bewegen.