51-Jähriger auf Brennerbasistunnel-Baustelle unter Zug geraten

Ein 51-jähriger Arbeiter ist am späten Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Baustelle des Brennerbasistunnels (BBT) in Stafflach in Steinach am Brenner von einem Transportzug erfasst worden. Der Mann zog sich dabei einen offenen Bruch und Prellungen zu. Der 51-Jährige geriet unter einen sehr langsam fahrenden Tiefbettwagen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.