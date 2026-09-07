Schwer verletzt
51-Jähriger auf Brennerbasistunnel-Baustelle unter Zug geraten
Ein Arbeiter wurde von einem Transportzug erfasst. Dieser sei glücklicherweise sehr langsam gefahren. (Archivbild)
© Thomas Böhm
Ein 51-jähriger Arbeiter ist am späten Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Baustelle des Brennerbasistunnels (BBT) in Stafflach in Steinach am Brenner von einem Transportzug erfasst worden. Der Mann zog sich dabei einen offenen Bruch und Prellungen zu. Der 51-Jährige geriet unter einen sehr langsam fahrenden Tiefbettwagen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.
Die Gründe dafür – ob etwa der Lokführer den Arbeiter übersehen hatte oder umgekehrt – waren unklar. Der Verletzte wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (APA)