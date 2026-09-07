Nach dreimal Gold in Cortina: ÖSV-Ass legt ein Jahr Pause ein

Der bei den heurigen Paralympics in Cortina d'Ampezzo zu drei Alpinski-Goldmedaillen gefahrene Johannes Aigner legt in der kommenden Saison eine Wettkampfpause ein. Der 21-jährige Niederösterreicher wird sich laut ÖSV-Angaben in den kommenden Monaten auf seine Schulausbildung konzentrieren. Danach will der auch im Weltcup höchst erfolgreiche Aigner entscheiden, ob er wieder ins Renngeschehen einsteigt.

Auf Matura konzentrieren

„Nach langem Überlegen habe ich mich entschlossen, dieses Jahr nicht im Weltcup zu starten und mir eine Auszeit zu nehmen. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, einmal einen Schritt zurück zu machen und mich auf die Matura zu konzentrieren. Ich möchte mir dieses Jahr nehmen, ohne schon jetzt zu wissen, wie es danach weitergeht. Nach dieser Pause werde ich entscheiden, ob und in welcher Form ich in den Spitzensport zurückkehre“, sagte Aigner.