Ärger hinter den Kulissen: Stefan Mross teilt nach Show-Absetzung gegen Sender-Chefs aus

Nach dem Ende seiner langjährigen Schlagersendung „Immer wieder sonntags“ hat Moderator Stefan Mross hinter den Kulissen mit den verantwortlichen Sendern ARD und SWR abgerechnet. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung warf der 50-Jährige dem SWR-Programmdirektor bei der Abschiedsfeier persönliche Rache als Motiv für die Absetzung der Show vor.

Nach der letzten Live-Ausgabe der Schlagersendung „Immer wieder sonntags“ hat Moderator Stefan Mross nach einem Medienbericht hinter den Kulissen kräftig gegen die ARD und den Südwestrundfunk (SWR) wegen der Absetzung der Show ausgeteilt. Bei einem Essen im Anschluss an die Show mit Mitarbeitern der Produktionsfirma ging der 50-Jährige unter anderem SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler verbal an, wie die Bild-Zeitung berichtete.

Bratzler war derjenige, der Mross im März die Nachricht überbrachte, dass das Format eingestellt wird. „Clemens, ich glaube, du hattest mal eine sehr unerfolgreiche Fernsehshow“, sagte Mross der Bild zufolge zu ihm. „Für mich kam es so rüber, als wäre das mit mir eine kleine Rache-Aktion von dir.“ Weiter hieß es demnach: „Das soll kein Vorführen sein hier, Clemens. Ich wurde auch vorgeführt! Es hieß überall, du hast mich rausgeschmissen.“ Nicht nur er als Moderator habe gehen müssen, sondern gleich das ganze Format. „Und jetzt singt Ihr hier eine Stunde lang Lobeshymnen, wie toll diese Sendung ist.“

Ende der Show nach 31 Jahren

Auch SWR-Intendant Kai Gniffke war anwesend, wie auf Bildern zu sehen war. Ein Sprecher des SWR sagte der Bild: „Wir haben immer wieder betont, wie schwer uns die Entscheidung, ,Immer wieder sonntags‘ zu beenden, gefallen ist. Bei aller verständlichen Emotionalität war und ist uns ein respektvolles Miteinander wichtig.“