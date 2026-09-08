Im Wasser oder am Berg

Tirol genießt den letzten heißen Tag des Jahres: Ab Mittwoch wird es deutlich kühler

Wohl zum letzten Mal in diesem Jahr wird die 30-Grad-Marke in Tirol geknackt – perfektes Wetter für einen Ausflug auf den Berg oder ins Schwimmbad.
© Rita Falk
Monika Schramm

Von Monika Schramm

Sieben Tage ist der meteorologische Herbst alt, noch zeigt er sich aber von der sommerlichen Seite. Vergangenen Freitag gab es mit 34,3 Grad sogar einen neuen September-Rekord für Tirol. Ab Mittwoch ändert sich das aber spürbar.

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