Im Wasser oder am Berg
Tirol genießt den letzten heißen Tag des Jahres: Ab Mittwoch wird es deutlich kühler
Wohl zum letzten Mal in diesem Jahr wird die 30-Grad-Marke in Tirol geknackt – perfektes Wetter für einen Ausflug auf den Berg oder ins Schwimmbad.
© Rita Falk
Sieben Tage ist der meteorologische Herbst alt, noch zeigt er sich aber von der sommerlichen Seite. Vergangenen Freitag gab es mit 34,3 Grad sogar einen neuen September-Rekord für Tirol. Ab Mittwoch ändert sich das aber spürbar.
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