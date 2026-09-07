SPÖ in der Krise
„Nicht auf offener Bühne streiten“: Was Tirols SPÖ-Chef zur Diskussion um Babler sagt
„Natürlich ist niemand mit den Umfragewerten zufrieden“: Landesvorsitzender Philip Wohlgemuth (r.) und Vizekanzler Andreas Babler am Rand des Tiroler SPÖ-Landesparteitags im Juni 2025.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
Die Regierungspartei ringt mit niedrigen Umfragewerten und wiederkehrenden Obmanndebatten. Er sei loyal zum gewählten Vorsitzenden, sagt Philip Wohlgemuth. Er will Wege suchen, den Menschen wieder Hoffnung zu vermitteln.
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