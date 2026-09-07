Wasseraustritt bei Hochbehälter in Zirl: Gemeinde gibt Entwarnung beim Trinkwasser

Schon am Wochenende war eine Manschette kaputtgegangen. Noch immer tritt Wasser beim Hochbehälter aus.

Bereits am vergangenen Samstag wurde der Marktgemeinde Zirl gegen 8 Uhr ein Wasseraustritt beim Hochbehälter Schlossbach gemeldet. Ursache war ein Defekt bei einer Manschettenverbindung, die die Chlordosierung in der Trinkwasserversorgung mit dem Trinkwasserleitungsnetz verbindet. Der Wasseraustritt wurde laut Gemeinde umgehend gestoppt. Die beschädigte Manschettenverbindung wurde fachgerecht erneuert.

Im Zuge der Schadensbehebung trat ein weiteres Leck, vermutlich im Bereich einer der Quellwasserzuleitungen zum Hochbehälter Schlossbach auf. Als wahrscheinliche Schadenursache wird ein Überdruck durch das kurzfristig notwendige „abschiebern“ des Zulaufes. Dies führt zu den aktuell sichtbaren Wasseraustritten über das Portal über dem Zugang zum Hochbehälter Schlossbach. Die Leckortung durch Fachfirmen läuft aktuell unter Aufsicht unseres Wassermeisters.