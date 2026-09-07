Nach Kollision mit Kuh: Bürgermeister prüft Vorgaben für Rodelbahn in Mieders

Ein 65-Jähriger und sein Enkel sind am Samstag auf der Sommerrodelbahn in Mieders mit einer Kuh kollidiert. Vor einigen Jahren gab es auf der Strecke bereits einen ähnlichen Vorfall. Per Bescheid muss die Rodelbahn aber nicht eingezäunt sein, bestätigt der Geschäftsführer. Der Miederer Bürgermeister will das nun prüfen.