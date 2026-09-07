65-Jähriger verletzt
Nach Kollision mit Kuh: Bürgermeister prüft Vorgaben für Rodelbahn in Mieders
War es diese Kuh oder eine andere, die am Samstag mit den Insassen eines Rodelbobs in Mieders zusammenprallte? Der Bürgermeister möchte jedenfalls den Bescheid für die Bezäunung überprüfen.
© Axel Springer
Ein 65-Jähriger und sein Enkel sind am Samstag auf der Sommerrodelbahn in Mieders mit einer Kuh kollidiert. Vor einigen Jahren gab es auf der Strecke bereits einen ähnlichen Vorfall. Per Bescheid muss die Rodelbahn aber nicht eingezäunt sein, bestätigt der Geschäftsführer. Der Miederer Bürgermeister will das nun prüfen.