Schrotflinte im Gepäck: Bernie Ecclestone dementiert Berichte über Festnahme in Portugal

Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat Berichte über eine angebliche Festnahme bei seiner Einreise nach Portugal zurückgewiesen. Der 95-Jährige bestätigte jedoch, dass er eine Schrotflinte im Gepäck hatte. Weil ihm die erforderlichen Dokumente für die Einfuhr fehlten, kam es zu einer Auseinandersetzung mit Zoll und Polizei.

Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat Gerüchte über seine angebliche Festnahme bei der Einreise nach Portugal dementiert. Er räumte jedoch ein, eine Schrotflinte im Gepäck gehabt zu haben, als er auf einem Flugplatz für Privatflugzeuge nahe Lissabon ankam, wie er der britischen Nachrichtenagentur PA sagte.