Zähneputzen vor oder nach dem Frühstück? Der große Zahnpflege-Check

Zähneputzen haben wir von klein auf gelernt – doch das allein reicht nicht. Putzt man besser vor oder nach dem Frühstück? Sind elektrische Zahnbürsten wirklich besser als Handzahnbürsten? Und was bringen Mundspülungen, Zahnseide und Co.? Im „Gut zu wissen“-Podcast erklärt Dentalhygienikerin Bettina Strasser, wie die optimale Pflegeroutine für gesunde Zähne aussieht.