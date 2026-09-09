🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Zähneputzen vor oder nach dem Frühstück? Der große Zahnpflege-Check
Zweimal täglich Zähneputzen ist Pflicht.
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Zähneputzen haben wir von klein auf gelernt – doch das allein reicht nicht. Putzt man besser vor oder nach dem Frühstück? Sind elektrische Zahnbürsten wirklich besser als Handzahnbürsten? Und was bringen Mundspülungen, Zahnseide und Co.? Im „Gut zu wissen“-Podcast erklärt Dentalhygienikerin Bettina Strasser, wie die optimale Pflegeroutine für gesunde Zähne aussieht.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Das Einmaleins der Zahnpflege
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Zur Person
Bettina Strasser ist Dentalhygienikerin bei „MeinZahnarzt“ in Innsbruck.
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