Gegen Randstein geprallt: E-Scooter-Fahrer (32) in Innsbruck bei Sturz schwer verletzt

Ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Montagnachmittag in Innsbruck bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr im Bereich der Graßmayrstraße.

Der Türke kam aus bisher unbekanntem Grund mit seinem E-Scooter von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß er gegen einen Randstein und stürzte. Dabei zog sich der 32-Jährige laut Polizei schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)