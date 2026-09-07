Kleine Schritte, große Gefahr
Schulweg mit Kindern sicher üben: Diese 10 Dinge sollten Eltern beachten
Eltern sollten den Schulweg mit ihren Kindern unter realistischen Bedingungen trainieren.
© Thomas Böhm
Kinder machen kürzere Schritte, bleiben häufiger stehen und wechseln spontan die Richtung. Dadurch benötigen sie für denselben Weg deutlich länger als Erwachsene und sind für andere Verkehrsteilnehmer schwerer einzuschätzen – das gilt natürlich auch auf dem Schulweg. Eltern sollten ihn deshalb unter realistischen Bedingungen trainieren.
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