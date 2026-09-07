Ukrainischer Generalstaatsanwalt kündigt Rücktritt an

Der ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko hat im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre in seiner Behörde seinen Rücktritt angekündigt. "Das ist eine politische Entscheidung", schrieb er auf seinem Telegram-Kanal. "Ich möchte nicht, dass das Amt des Generalstaatsanwalts als Instrument politischer Auseinandersetzungen missbraucht wird." Seine Haltung zu den Vorwürfen, die er bereits mehrfach zurückgewiesen hatte, bleibe unverändert.