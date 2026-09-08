Indonesien öffnet nach Vulkanausbruch mehrere Flughäfen

Nach tagelangen Sperrungen wegen eines Vulkanausbruchs hat Indonesien seinen wichtigsten Flughafen in der Hauptstadt Jakarta sowie vier weitere Flughäfen wieder geöffnet. "Es dürfte etwas dauern, die Flugzeuge vorzubereiten", sagte Verkehrsminister Dudy Purwagandhi am Dienstag. Die Behörden müssten zunächst die Lufttüchtigkeit von 178 Maschinen prüfen, die während der Schließung am Flughafen Soekarno-Hatta abgestellt waren.

Zuvor hatte der Wind die Aschewolken des Vulkans Anak Krakatau verweht, sodass der Betrieb wieder anlaufen konnte. Der Vulkan war am späten Freitag ausgebrochen und hatte Jakarta sowie umliegende Gebiete mit Asche überzogen.

Aus Sicherheitsgründen waren insgesamt acht Flughäfen geschlossen worden. Neben dem internationalen Flughafen Soekarno-Hatta nahmen am Dienstag ein kleinerer Flughafen in der Hauptstadt sowie der Flughafen in Bandung den Betrieb wieder auf. Ein weiterer Flughafen war bereits am Montag wieder geöffnet worden, zwei blieben gesperrt. Insgesamt kam es bei 2961 Flügen zu Ausfällen, Umleitungen und Verspätungen; rund 341.000 Reisende seien betroffen gewesen, erklärte Infrastrukturminister Agus Harimurti Yudhoyono.