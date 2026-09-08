„Passt nicht mehr zur Realität“
Hausärzte drohen aufgerieben zu werden: Ärztekammer-Chef kritisiert Stellenplan
Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner möchte wissen, was institutionelle PVE-Betreiber wie etwa die Diakonie erhalten. Weil die Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) die Daten nicht preisgibt, wird das gerichtlich geklärt.
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Tirols Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner kritisiert die verfehlte Planung bei Kassenstellen und klagt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) wegen mangelnder Transparenz.
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