Turbulenter Zeppelin-Flug über Innsbruck hat Folgen: Jetzt wird ermittelt

Für erstaunte Gesichter sorgte Freitagabend ein Werbeluftschiff knapp über den Dächern Innsbrucks. Das Gefährt kämpfte gegen den Wind und musste am Flughafen notlanden. Verletzt wurde niemand. Für den Piloten könnte der Kurzflug aber Konsequenzen haben. Und auch zur Sinnhaftigkeit solcher Unterfangen werden Fragen laut.